Wenn man mit Andreas Pommer durch "sein" Revier bei Eibenstock streift, sieht man, dass dieser Wald anders ist als viele Wälder der Region. Keine Armada von Fichten, sondern verschiedene Nadel- und Laubbäume, Büsche und lichte Stellen mit Brombeeren und Blumen. Naturgemäße Waldwirtschaft nennt Pommer das, was hier in den vergangenen 30 Jahren entstanden ist. Pommer hat Wirtschaftlichkeit und Naturschutz gleichermaßen im Blick. "Wir müssen etwa neun Festmeter Holz pro Jahr produzieren, haben aber etwa zwölf Festmeter Zuwachs." Das zeige, dass man den Wald nicht als Monokultur zur Holzgewinnung missbrauchen müsse.

Andreas Pommer ist in Eibenstock aufgewachsen. Schon als Kind wollte er unbedingt Förster werden. Und so kam es auch. Doch dazu musste er erst einmal weggehen, zur Berufsausbildung und zum Studium. "Durch das Weggehen habe ich viel gelernt und eine ganz andere Sicht auf den Wald hier bekommen", sagt er.

So wie diese Monokultur aus Fichten in einem Privatwald sah es auch im Eibenstocker Revier vor 30 Jahren aus. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Pommer will die Artenvielfalt zurück in den Wald holen. Daher sind mit geringem finanziellen Aufwand an verschiedenen Stellen im Revier kleine Tümpel angelegt worden. Hier sind in kurzer Zeit wieder Amphibien und Insekten heimisch geworden. Neben den Waldwegen sorgen lichte Blühstreifen mit Büschen und Laubbäumen dafür, dass Insekten im Wald mehr Nahrung finden können.