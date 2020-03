Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat gegen einen 58-jährigen Plauener Anklage erhoben. Ihm wird unter anderem gewerbsmäßiger Diebstahl in neun Fällen vorgeworfen. So soll er gezielt älteren Menschen zu ihren Häusern und Seniorenwohnheimen gefolgt zu sein, um sie anschließend zu bestehlen. Neben Bargeld hatte es der Beschuldigte auf die EC-Karten abgesehen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Ein Hauptverhandlungstermin vor dem Amtsgericht Chemnitz steht noch nicht fest.