Bei einem Unfall in einem Betonwerk im vogtländischen Treuen ist ein 40 Jahre alter Arbeiter ums Leben gekommen. Der Mann ließ sich am Dienstagmittag nach Angaben der Polizei von einem Kollegen in der Schaufel eines Radladers hochheben, um einen Betonmischer zu reinigen. Dabei klappte die Schaufel nach vorne weg. Der Arbeiter wurde zwischen Betonmischer und Schaufel eingeklemmt. Er starb kurze Zeit später im Rettungswagen an den schweren Verletzungen. Der Fahrer des Radladers erlitt einen Schock.



Auch in Uhyst am Taucher in Ostsachsen hat sich am Dienstag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Dort waren Granitplatten beim Entladen eines Lkw auf einen Mann gestürzt.