Erpresser in Auerbach erhöht Druck auf die Polizei

Der Unbekannte, der die Polizei in Auerbach erpresst, hat seine Gangart verschärft. Im Internet erneuerte er seine Drohung und fordert nun bis Freitag 18 Uhr die Zahlung von 10.000 Euro per Bitcoin von der Polizei. Bisher war vom Sonntag die Rede. Sollte das Geld nicht fließen, gäbe es Tote am Goethe-Gymnasium im vogtländischen Auerbach, heißt es weiter. Er habe zudem angekündigt, dass sich die Serie von Warenbestellungen im Namen der Schule oder einzelner Lehrer beschleunigen werde, wenn seinen Geldforderungen nicht nachgegeben werde, teilte die Polizei mit.

Die Polizei Zwickau richtete inzwischen eine Ermittlungsgruppe ein. Die Beamten erhielten Unterstützung von Spezialisten des Landeskriminalamts Sachsen und der Staatsanwaltschaft Zwickau, heißt es in einer Mitteilung. Die Polizei arbeite mit Hochdruck an einer, so wörtlich, "Bewältigung der Lage und der Verhinderung einer weiteren Eskalation der Situation". Sie stehe mit dem Gymnasium in ständigem Kontakt, um der "subjektiv empfundenen Unsicherheit" von Schülern, Eltern und Lehrern entgegen zu wirken. Am Montag hatte die Polizei bereits angekündigt, die Polizeipräsenz rund um die Schule zu erhöhen.