Teubner rät dazu, speziell beim Einkaufen im Internet noch vorsichtiger zu sein. Unseriöse Online Shops enthalten oft weder ein Impressum noch eine direkte Kontaktmöglichkeit zum Anbieter. Als Zahlungsmittel sei meist nur Vorkasse möglich, so Teubner. Dabei erhalten die Kunden nach der Bestellung meist keine Ware oder die Ware ist in sehr schlechter Qualität. Auch am Telefon mehren sich die Fälle von unseriösen Geschäftemachern. "Wir wissen von Sparanlagen oder Kreditkarten, die unseriöse Geschäftemacher am Telefon verkaufen möchten", so die Rechtsexpertin. "Verbraucher, denen am Telefon ein Vertrag untergeschoben wurde, können diesen in der Regel 14 Tage lang widerrufen", erklärt Teubner.