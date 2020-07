Bei einer Parteiveranstaltung der AfD in Plauen soll es nach Angaben der Polizei zu einer Rangelei zwischen einem freien Journalisten und fünf Parteimitgliedern gekommen sein. Der Journalist habe am Donnerstagabend im öffentlichen Raum Fotos von der Veranstaltung in einer Gaststätte machen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit.