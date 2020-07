"Nach dem, was uns bekannt ist, waren Medien zur Veranstaltung der AfD eingeladen. Der betroffene Journalist hatte also das Recht die Veranstaltung zu besuchen und Ton- bzw. Bildaufnahmen zu machen", äußert sich der Deutsche Journalistenverband Sachsen (DJV Sachsen) auf Anfrage von MDR SACHSEN. "Das Vorgehen der Veranstaltungsteilnehmer ist durch nichts zu rechtfertigen", so der DJV.