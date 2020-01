Die Vogtlandbahn hat seit Tagen mit Zugausfällen zu kämpfen. Am Dienstag fielen erneut Verbindungen zwischen Plauen und Falkenstein aus. Ein Unternehmensprecher der Länderbahn-Gruppe sagte MDR SACHSEN auf Nachfrage, dass sich aber eine Besserung der Situation abzeichne. Als Grund für die aktuellen Ausfälle nannte der Sprecher unterschiedliche Defekte an den Fahrzeugen. Die Werkstatt im Betriebshof Neumark arbeite rund um die Uhr an der Instandhaltung der eingesetzten Triebwagen. Bis Freitag soll der Verkehr wieder störungsfrei laufen.