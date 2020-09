Hochschullehrer, Unternehmer, Freimaurer - der 1808 geborene Johann Andreas Schubert war ein Mensch mit vielen Facetten, sagt Jürgen Naumann. Der Dresdner Geschichtsexperte hat die Ausstellung mitgestaltet, die einige ganz besondere Exponate enthält. "Zum ersten Mal sehen Sie das Plakat zur Einweihung des Schubert-Denkmals 1935 in Wernesgrün", so Naumann. "Dass es das überhaupt gibt, wusste bisher keiner."

Schubert gilt nicht nur als Urheber der technischen Bildungsanstalt in Dresden, dem Vorläufer der heutigen TU Dresden. Er ist auch Gründer der Maschinenbau-Aktiengesellschaft in Übigau, wo das erste Elbe-Dampfschiff und die erste deutsche Lokomotive gebaut wurden. Das sei auch heute noch unglaublich, meint die Ortschronistin von Wernesgrün, Gabi Nitzsche. "Wie aus einem Kind, was in ärmlichen Familienverhältnissen aufgewachsen ist, so eine Kapazität geworden ist", sagt sie. Maßgeblichen Anteil an seiner Entwicklung hatte demnach die Familie des Leipziger Polizeipräsidenten Ludwig Ehrenfried von Rackel, die Schubert im Alter von 10 Jahren als Pflegesohn aufnahm und gezielt förderte.