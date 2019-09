Eine junge Autofahrerin ist am Dienstagmittag mit ihrem Auto in einen Graben gerutscht und gegen eine Abdeckung geprallt. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Bildrechte: dpa

Nach ersten Angaben der Polizei ist die junge Frau in der Nähe von Haselrain an der bayrisch-sächsischen Grenze von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto rutschte zahlreiche Meter einen trockenen Abflussgraben entlang. An einer Stelle war der Graben mit Betonplatten eines anliegenden Grundstücks überdacht. Das Auto prallte dagegen, überschlug sich und knallte mit dem Dach gegen einen Baum, so die Feuerwehr. Die 31-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.