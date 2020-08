Zwei Tage nach dem Fund einer Babyleiche in einem Wald bei Pöhl Vogtlandkreis sind die Umstände und Hintergründe noch immer unklar. Ein Sprecher der Polizei in Zwickau sagte, der Gerichtsmediziner habe sich noch nicht festlegen können, woran der kleine Junge gestorben ist. Zur Klärung der Todesursache und ob das Baby tot oder lebendig abgelegt wurde, müssten noch umfangreichere Untersuchungen in den kommenden Tagen und Wochen erfolgen.