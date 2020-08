Im Vogtland haben Spaziergänger ein totes Baby entdeckt. Die Polizeidirektion Zwickau teilte mit, die Leiche sei am Mittwoch in einem Waldstück bei Liebau in der Gemeinde Pöhl gefunden worden. Der Fundort liegt demnach nahe eines Weges am Ufer der Weißen Elster. Die Untersuchungen dauerten an. "Es können aktuell noch keine Angaben zu Alter, Geschlecht und Todeszeitpunkt des Kindes gemacht werden", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.



Eine Sektion in der Rechtsmedizin sei für den heutigen Donnerstag geplant, hieß es. Sobald Ergebnisse dazu vorliegen, würden diese mitgeteilt.