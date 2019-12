Der Sohn der Familie Rudert wohnt schon lange nicht mehr in Sachsen. Übernehmen will er den Laden nicht. Auch die Bäckerei Richter, direkt am Marktplatz, schließt am 31. Dezember. Das Ehepaar Richter hat nach 24 Jahren einfach keine Kraft mehr. "Wir haben die Entscheidung getroffen, weil kaum noch Personal zu bekommen ist", so Frank Richter. Außerdem fühlt sich das Ehepaar von der Kommune im Stich gelassen. Parkplätze hatte sich das Bäckerpaar gewünscht. "Aber man wird von den Behörden im Prinzip allein gelassen."