Hinter dem Pfarramt in Landwüst lag lange Zeit ein Tennisplatz brach. Den haben nun vier engagierte Vogtländer in einen Beachvolleyplatz umgestaltet.

Die vier jungen Männer aus Landwüst haben viel Spaß in ihrem großen Sandkasten. Weil sie wegen der Corona-Einschränkungen im Frühjahr 2020 plötzlich nicht mehr Fußball spielen konnten, musste für sie eine andere Sportmöglichkeit her, sagt Dustin Todt in einer Spielpause. "Wir wollten ein Alleinstellungsmerkmal für unser Dorf. Da war eben der Beachvolleyballplatz die beste Idee. Wo gibt es so etwas im Vogtland schon?"