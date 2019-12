In einer Tagespflegeeinrichtung in Plauen sollen doppelt so viel Senioren betreut worden sein, als nach der Betriebserlaubnis zulässig war. Dazu würden die bei einer Hausdurchsuchung in den Räumen der Volkssolidarität sichergestellten Unterlagen und Akten derzeit ausgewertet, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft weiter.