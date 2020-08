In Sachsen ist eine weitere Talsperre von starkem Blaualgenwachstum betroffen. Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises hat deshalb für die Talsperre Pirk eine amtliche Warnung herausgegeben, wie Sprecher Dieter Krug MDR SACHSEN bestätigte. Zuerst hatte die Freie Presse berichtet. Der Warnhinweis beinhalte, dass Kleinkinder und Menschen mit Allergieneigung vom Baden in den betroffenen Bereichen absehen sollten. Hunde sollten vom Trinken des Wassers abgehalten werden.

Entsprechende Hinweise seien vom Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit der Naherholung Talsperre Pirk GmbH an mehreren Stellen rund um die Talsperre angebracht worden. Begünstigt werde die Algenblüte durch das lang andauernde warme Wetter mit viel Sonneneinstrahlung. Ob auch für andere Talsperren des Landkreises eine Warnung ausgesprochen werden müsse, sei derzeit nicht absehbar, so Krug. Dies hänge vom Wetter in der nächsten Zeit ab. Erfahrungsgemäß sei die Talsperre Pirk durch örtliche Besonderheiten aber am stärksten betroffen.