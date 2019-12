Seit 2002 engagiert sich die Intiative für den Erhalt des Tropenbaums. Fernambuk, das Nationalgehölz aus Brasilien, steht auf der Artenschutzliste und darf nur noch in ganz geringen Mengen ausgeführt werden. Die Initiative kümmert sich um die Wiederaufforstung des Baumes im tropischen Regenwald und versucht Bauern vor Ort zum Anbau von Fernambuk als Nutzholz zu bewegen. "Da ist viel Überredungskunst gefragt", sagt Geigenbaumeister Seidel. Fernambuk brauche ungefähr 30 Jahre bis der Baum gefällt werden kann. "Diese 30 Jahre sind für die Einheimischen in Brasilien ein sehr langer Zeitraum."

Die IPCI verteilt kostenlos in Aufzuchtstationen gezogene Setzlinge an Bauern in Brasilien. Die Fernambukbäume haben dabei noch einen weiteren Vorteil: Sie werden auf Kakao-Plantagen angebaut und schützen somit Kakaopflanzen vor großer Hitze und Starkregen. Profitieren wird davon allerdings erst die nächste Generation der Bogenmacher. Denn noch sei der Export des Holzes streng limitiert, sagt Bogenmacher Dölling.