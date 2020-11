Im Stadtgebiet von Plauen ist erneut ein Teil einer Fliegerbombe gefunden worden. Wie die Stadtverwaltung Plauen am Mittwoch mitteilte, wurde der Blindgänger bei Erdarbeiten in der dortigen Bismarckstraße gefunden. Die herbeigerufenenen Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben demnach den gefährlichen Fund bestätigt. Es handelt sich um einen Teil einer 250-Kilogramm-Bombe. Obwohl nur noch ein Drittel des Sprengkörpers vorhanden sei, sei der Zünder noch intakt, sagte die Fachbereichsleiterin Sicherheit und Ordnung der Stadt, Anja Ullmann: "Damit entspricht die Bombe in ihrer Sprengkraft einer 50-Kilo-Bombe."

Noch am Mittwoch haben Experten über den genauen Evakuierungsradius und und den Zeitpunkt für die geplante Entschärfung des Blindgängers beraten. Auch das Krankenhaus befindet sich in der Nähe des Fundortes, heißt es in der Mitteilung der Plauener Stadtverwaltung. Man setze jedoch alles daran, nur Teile des Krankenhauses zu evakuieren. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass voraussichtlich 1.000 bis 1.500 Personen das Gebiet um den Fundort des Bombenfragmentes verlassen müssen. Am Donnerstag sollen Details zur geplanten Entschärfung und der notwendigen Evakuierung bekannt gegeben werden.