Die Stadt Plauen bereitet sich auf eine mögliche Evakuierung am 18. Juli vor. Falls es sich bei den an der Syra- und Bleichstraße georteten metallischen Gegenständen um eine Weltkriegsbombe handeln sollte, müssen voraussichtlich 17.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, hieß es am Donnerstag aus dem Rathaus.