Wegen einer Bombendrohung befindet sich die Stadt Plauen seit Montagmorgen im Ausnahmezustand. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte gegen 8 Uhr ein Unbekannter in der Rettungsleitstelle angerufen und eine Bombenexplosion angekündigt. Die Hufeland-Oberschule an der Anton-Kraus-Straße und die Grundschule am Wartberg wurden daraufhin vorsorglich evakuiert. Das Schulgebäude der Hufelandschule wird mit einem Sprengstoffhund abgesucht.