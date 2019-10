Die Bombendrohung am Montag in Plauen war offenbar ein Schülerstreich. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, haben die Ermittlungen zu einem 16-jährigen Schüler geführt. Dieser steht im Verdacht, das Handy einer Mitschülerin ohne ihr Wissen an sich genommen und damit die Straftat telefonisch angedroht zu haben. Die Polizei konnte noch am Montag das Handy sicherstellen und zweifelsfrei als das identifizieren, von dem der Anruf erfolgte. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen des Androhens von Straftaten ermittelt.