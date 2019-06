Update: Evakuierungen nach Bombenfund in Plauen im Vogtland

Bei den Bauarbeiten an den Schlossterrassen im vogtländischen Plauen ist am Donnerstagnachmittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurden zunächst der Fundort sowie die Syra- und die Hammerstraße gesperrt. Dadurch musste auch der Straßenbahnverkehr in die Richtungen Südvorstadt, Reusa und Chrieschwitzer Hang eingestellt werden. Experten des sächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Dresden teilten nach einer Untersuchung mit, dass es sich um eine 50-Kilogramm schwere Fliegerbombe amerikanischer Bauart handelt, die noch mit einem Zünder versehen ist.