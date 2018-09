Schwarze Rauchsäule über Reichenbach im Vogtland

Beim Brand in einer Recycling-Anlage sind am Montagvormittag in Schneidenbach bei Reichenbach im Vogtlandkreis offenbar fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer war nach Polizeiangaben gegen 11:30 Uhr in einer etwa 80 mal 100 Meter großen Halle ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Eine riesige Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Nach Angaben der Integrierten Regionalleitstelle Zwickau ist auch die Gemeinde Heinsdorfergrund betroffen. Wegen der Geruchsbelästigung und dem Rauchniederschlag wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzustellen.



Die Recycling-Anlage liegt in der Nähe der Autobahn 72. Autofahrer wurden darauf hingewiesen, vorsichtig zu fahren. Fünf Menschen sollen Medienberichten zufolge ins Krankenhaus gebracht worden sein. Über die Art der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.