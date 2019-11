Nach Brandanschlägen auf Fahrzeuge von Bauunternehmen in Rodewisch und Bautzen hat das Landeskriminalamt Kopfgelder ausgesetzt. Für Hinweise auf den oder die Täter soll es in beiden Fällen jeweils 30.000 Euro geben. Auch Hinweise aus den sozialen Medien oder dem Internet seien von Bedeutung, hieß es am Donnerstag vom LKA.

Am 5. November waren in Rodewisch ein Bagger, zwei Lkw-Kipper und ein Kleintransporter in Brand gesteckt worden. Es entstand Schaden von 400.000 Euro. Das betroffene Unternehmen war bereits im August Opfer eines Brandanschlages auf dem Gelände des JVA-Neubaus in Zwickau. Fast zeitgleich brannten am 5. November auch mehrere Baufahrzeuge bei einer Baufirma in Bautzen. In einem Bekennerschreiben aus der linken Szene hieß es, dass man mit diesen Anschlägen gegen den Bau von Gefängnissen protestiere.