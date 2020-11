Im vogtländischen Falkenstein mussten die Feuerwehren in der Nacht zum Sonntag zu einem Großbrand ausrücken. In einem ehemaligen Hotel stand ein Teil des Dachstuhls in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, bekämpften rund 80 Kameraden der Feuerwehren umliegender Gemeinden das Feuer. Die Kriminalpolizei Zwickau hat die Ermittlung wegen Brandstiftung übernommen.