Es ist ein ganz besonderes Projekt, das 2017 im Vogtland gestartet ist: Zwischen Adorf, Lengenfeld und Bad Elster verkehren Bürgerbusse - von Bürgern für Bürger. Herzstück des Projekts sind die Fahrer und Fahrerinnen. Die sind nämlich ehrenamtlich unterwegs. "Ein Großteil der Fahrer sind tatsächlich Rentner und Rentnerinnen, die Freude daran haben, so ein Fahrzeug zu lenken", erklärt der Bürgermeister von Bad Elster, Olaf Schlott. "So einen Bus zu fahren ist ja schon etwas Besonderes. Vielleicht so ein kleiner Kindheitstraum." Selbst ein "ÖPNV-affiner" Student sei unter den Ehrenamtlichen. Er reise für seine Fahrdienste extra ins Vogtland an, da er gar nicht hier wohne.

Schlott, der gleichzeitig Vorsitzender des Bürgerbus e.V. ist, freut sich, dass das Projekt seit nunmehr vier Jahren kontinuierlich läuft. "Im Moment haben wir 30 aktive Fahrer. Sie leisten diese wichtige Arbeit und tragen die Verantwortung. Die Dankbarkeit dafür spricht mir aus tiefstem Herzen." Der Bürgermeister weiß um die Besonderheiten des Bürgerbusses. "Das ist eine tolle Atmosphäre", sagt er. Es sei nicht so anonym. "Es finden viele Gespräche statt und die Fahrer wissen schon, wann, wer an welcher Haltestelle einsteigen müsste."



Demnächst, so hat Olaf Schlott ausgerechnet, werde in einer der drei Städte 50.000-ste Fahrgast in einen der Bürgerbusse einsteigen - wieder ein Grund zum Feiern.