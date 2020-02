Der Bürgerbus in Lengenfeld muss seine Fahrdienste reduzieren. Wie der Verkehrsverbund Vogtland am Donnerstag mitteilte, fährt der Bürgerbus ab kommender Woche nur dienstags und donnerstags. Zur Begründung hieß es, es fehle an Fahrern. Bisher fuhren die Bürgerbusse auch an Montagen.



Gleichzeitig rief der Verkehrsverbund auf, dass sich neue Interessenten melden sollen. Der Betrieb des Bürgerbusses läuft im Ehrenamt. Das Angebot war vor drei Jahren eingeführt worden, um auch in kleinen Ortschaften einen öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen, wo kein regulärer Linienverkehr möglich ist. Momentan gibt es das Angebot rund um Lengefeld, Adorf und Bad Elster.