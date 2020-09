In Plauen sind bei beim Unfall mit einem Bus fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte eine Autofahrerin am Vortag beim Verlassen eines Parkhauses die Vorfahrt des Linienbusses missachtet. Dessen Fahrer habe durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern können.