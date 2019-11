Die sächsische CDU hat Parteichef Michael Kretschmer in seinem Amt bestätigt. Auf dem Landesparteitag in Markneukirchen erhielt der Ministerpräsident 95,5 Prozent der Stimmen. Auch Generalsekretär Alexander Dierks wurde in seinem Amt bestätigt. Er bekam 76,5 Prozent der Stimmen. Kretschmer äußerte sich zuversichtlich, dass die derzeitigen Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der SPD zum Erfolg führen. Zuvor hatte er in seiner Rede ein entschiedenes Handeln gegen Hass und Extremismus in Deutschland angemahnt. Jeder müsse bei abschätzigen Bemerkungen über Ausländer, über die Demokratie oder über Politiker widersprechen - ob im Bekanntenkreis, bei der Arbeit oder im Sportverein, sagte Kretschmer.