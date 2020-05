Eineinhalb Jahre nach der Eröffnung der "Bergheim-Container-Lofts" in Schöneck kann Betreiber Jan Hesse ein kleines, aber bedeutendes Schild an den Ferienunterkünften anbringen. Drei Sterne, die der Deutsche Tourismusverband seinen Tiny-Häusern verliehen hat. Die ungewöhnlichen Ferienhäuser, die Hesse aus ausgedienten Seecontainern gebaut hat, sind nach seiner Aussage bei Urlaubern sehr beliebt. Die Auslastung betrage 60 Prozent.

Sterne-Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbandes An der Klassifizierung können alle Anbieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen sowie Anbieter von Privatzimmern bis einschließlich neun Betten in Deutschland teilnehmen. Bei einer DTV-Klassifizierung werden ein bis fünf Sterne vergeben. Die Klassifizierung ist freiwillig und drei Jahre gültig. Der aktuelle Kriterienkatalog umfasst etwa 160 Kriterien, nach denen die Klassifizierung erfolgt. Deutscher Tourismusverband

Für drei Sterne sind ein Fernseher und eine Garderobe mit fünf Bügeln vorgeschrieben. Also hat Hesse noch einmal umgebaut. "Da musste ich mir wirklich was einfallen lassen auf Grund des Platzmangels hier. Ich habe einen Vorbau gebaut, wo dahinter die fünf Kleiderbügel sind und vorn - Ton in Ton - den Fernseher eingelassen, damit er nicht so ins Auge sticht." Denn eigentlich solle der Blick durch die Panoramafenster in die Natur im Vordergrund stehen und die Bewegung draußen.