Am Mittwochabend wurde der Verkehr auf der A72 zwischen Treuen und der Anschlussstelle Plauen-Ost durch einen Autokorso behindert. Ein Polizist auf dem Weg zum Revier, stellte drei Fahrzeuge auf beiden Fahrspuren fest, welche aus unnötigen Gründen die Geschwindigkeit auf 80 Kilometer pro Stunde drosselten, obwohl in diesem Bereich eine höhere Geschwindigkeit zulässig gewesen wäre.

Dabei wechselten die Fahrzeuge untereinander die Fahrspuren, ließen aber keine anderen Fahrzeuge überholen. Hinter diesen Autos sammelten sich andere Fahrzeuge, die ausgebremst und in ihrer Fahrweise beeinträchtigt wurden. Versuche an den blockierenden Autos vorbei zu fahren, misslangen. Als die drei beteiligten Fahrzeuge anschließend an der Autobahnausfahrt Plauen-Ost die Autobahn verließen, rollte der Verkehr wieder normal. Der Polizist konnte sich alle Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge merken. Gegen die Fahrzeugführer werden nun polizeiliche Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr in Verbindung mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.