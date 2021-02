Im Vogtlandkreis sind sieben Fälle der britischen Coronavirus-Mutation entdeckt worden. Die Nachweise seien am Wochenende und am Montag gemeldet worden, teilte das Landratsamt in Plauen mit. Es liefen erweiterte Tests und Maßnahmen zur Nachverfolgung der Kontakte der Betroffenen. Der Virus-Typ B.1.1.7 gilt als ansteckender als die bisher in Deutschland verbreitete Variante.



Nach Informationen der "Freien Presse" gibt es Verbindungen zwischen den betroffenen Personen und dem Landkreis Hof, wo zuletzt ebenfalls das britische Virus nachgewiesen wurde. In einem Fall befinde sich die Arbeitsstätte der betroffenen Person im bayerischen Nachbarlandkreis, wird ein Sprecher des Landratsamtes zitiert. "Einen Zusammenhang aller sieben Infizierten gibt es jedoch nicht", zitiert das Blatt den Sprecher weiter.