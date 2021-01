Petra Scholz betreibt ihr Friseurgeschäft in Plauen bereits in dritter Generation. Doch jetzt steht der seit 1937 bestehende Familienbetrieb kurz vor dem Aus. Seit Mitte Dezember sind die Friseure in Sachsen aufgrund der Corona-Pandemie wieder geschlossen. "Es geht einem die Luft aus und das relativ schnell", sagt Scholz über die aktuelle Situation.

Sie lebt momentan von den Hilfen, die sie noch im ersten Lockdown bekommen hat. "Es war ein Darlehen und die Soforthilfe vom Staat", erzählt sie. "Eigentlich hatte ich das Geld zurückgelegt, um das Darlehen tilgen zu können." Doch nun sei sie froh, dass sie noch Geld zum Leben zur Verfügung hat.

"Die Existenzangst sitzt mir sehr im Nacken. Sie wird von Tag zu Tag stärker.

Das Geld dürfte sie eigentlich gar nicht für ihre Lebenshaltungskosten verwenden. "Die Corona-Soforthilfe darf nur für die Betriebskosten benutzt werden", sagt Scholz. "Nicht zum Einkaufen, nicht um meine Krankenversicherung zu bezahlen, nicht für meine Tochter." Doch sie nehme das Geld, denn sonst wäre sie schon am 31. Dezember am Ende gewesen.

Hilfszahlungen fehlen

Am schlimmsten sei, dass man sich auf nichts einstellen könne. Wann die Geschäfte wieder öffnen können, ist zurzeit noch völlig unklar. Und auch wann die Überbrückungshilfe III kommt und ob diese für sie überhaupt zutrifft, weiß Petra Scholz nicht. "Die Anträge sind noch nicht verfügbar", sagt sie.

Scholz hat das Gefühl, dass die Politik unüberlegte Entscheidungen trifft. "Weiß die Politik, wie es an der Basis, bei den kleinen Geschäften, bei den Leuten aussieht?", fragt sie. Man solle die "kleinen Leute" einladen und anhören und dann die Hilfen gezielt berechnen und einsetzen.

Natürlich müssen wir das Virus eindämmen, aber meiner Meinung nach ist der Preis zu hoch, den einige dafür zahlen müssen.

So wie Petra Scholz geht es zurzeit vielen Kleinunternehmern in Sachsen. "Die ganzen Programme, die aufgelegt worden sind, sind gerade für die Kleinunternehmer nicht nachvollziehbar. Die wissen nicht, was dran hängt", erzählt Brigitte Juschten, Steuerberaterin bei KJF GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Plauen. "Wenn die Anträge gestellt sind, dauert es ewig bis sie genehmigt sind und bis das Geld dann überhaupt kommt."

Einige fallen bei Hilfsprogrammen durchs Raster