Das Virus breitet sich im Vogtland vor allem in Pflegeheimen aus. Aber auch Bürger, die sich nicht an die Corona-Vorschriften hielten, hätten Anteil an der aktuellen Situation, so der Landrat. Erst am Wochenende etwa hatten Unbekannte das neue Impfzentrum des Landkreises in Treuen und Wegweiser dorthin mit Farbe besprüht und so das Wort "Gift" hinterlassen. Bildrechte: dpa