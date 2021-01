Warum sich die täglichen Zahlen im Vogtlandkreis seit dem 23. Dezember fast verdoppelt haben, kann auch der Landkreis nicht nachvollziehbar erklären. Es läge an tatsächlich hohen Infektionszahlen im Landkreis und an der Aufarbeitung eines erheblichen Bearbeitungsstaus, der sich bis zum 21. Dezember ergeben hätte, so das Landratsamt. Schwerpunkte der Infektionen seien nach wie vor die Pflegeheime im Landkreis.

Erschwert wird die Lage dadurch, dass der Vogtlandkreis an Wochenenden keine aktuellen Zahlen meldet. Während andere Landkreise die Zahlen zumindest nachliefern, gibt der Vogtlandkreis am Montag immer nur Zahlen vom Sonntag und nicht vom Gesamtwochenende an. Als Begründung führt das Landratsamt an, dass am Wochenende keine Verpflichtung für das Gesundheitsamt bestehe, Zahlen zu melden.