Angesichts hoher Infektionszahlen sollen sich in Kürze im Vogtland alle Einwohner ab 18 Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen können. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden nach einer Kabinettssitzung an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in dem Landkreis am Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 251,3. Köpping bat aber noch um etwas Geduld. Man brauche noch ein paar Tage Zeit, um die Maßnahme umzusetzen. Frühestens ab Donnerstag, 11. oder Freitag 12. März könnte das Impfen für alle Erwachsenen beginnen.

Bitte noch nicht gleich losstürmen und die Hausärzte im Vogtland alle überrennen. Petra Köpping sächsische Sozialministerin (SPD)

Modellprojekt mit 40 Hausärzten im Vogtland

Im Corona-Hotspot Vogtland soll am Mittwoch, 10. März, ein zweites Impfzentrum in Plauen öffnen. Dann aht de rLandkreis zwei zentrale Impfzentren. Dort, von mobilen Impfteams und in 40 Modell-Hausarztpraxen soll dann ab Ende der Woche geimpft werden. Laut Sozialministerin Köpping sei vornehmlich Astrazeneca-Impfstoff vorgesehen, den das DRK Sachsen an die 40 Modellpraxen verteile. Die Vorschriften des Bundes erlaubten es Sachsen derzeit nicht, alle rund 200 Hausarztpraxen im Vogtland flächendeckend mit einzubeziehen, erklärte die Ministerin dazu.

Ab kommenden Montag sollen in Sachsen zudem die ersten über 65-Jährigen mit dem Impfstoff von Astrazeneca immunisiert werden. Laut Köpping liegt die Kapazität aller Impfzentren in Sachsen derzeit bei 13.000 Impfdosen pro Tag. Diese Zahl soll zunächst auf 20.000 erhöht werden.

Hausärzte in Sachsen impfen frühestens ab Anfang April