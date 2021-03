Das Infektionsgeschehen im Vogtlandkreis soll vor allem mit Hilfe von Schnelltests unter Kontrolle gebracht werden. Bei einer "Vogtlandkonferenz" kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping am Dienstag an, 40.000 zusätzliche Tests aus Beständen des Freistaates ins Vogtland zu geben und 20.000 nach Nordsachsen. 10.000 Test sollen an die aktuell weniger betroffenen Landkreise gehen. "Wir erarbeiten derzeit eine Teststrategie für ganz Sachsen", so Köpping in der Konferenz. "Die Tests im Vogtland sollen der Maßstab für ganz Sachsen sein."