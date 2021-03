Gesundheitsministerin Petra Köpping hatte am Dienstag angekündigt, die festgelegte Reihenfolge der Impfberechtigten im Vogtland aufzuheben. Schon in Kürze sollen sich hier alle Menschen ab 18 Jahren impfen lassen können. Man brauche aber noch etwas Zeit, um die Maßnahme umzusetzen, so Köpping.