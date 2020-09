An der Grundschule Muldenhammer in der gleichnamigen Gemeinde im Vogtlandkreis ist ein Kind aus der dritten Klasse positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Schulleiter Peter Barthel mitteilte, befindet sich die Klasse deshalb seit dem 14. September in häuslicher Quarantäne. Ebenso ergeht es nach Rücksprache mit dem zuständigugen Gesundheitsamt einer weiteren dritten Klasse. Die Grundschule bleibt für die anderen Kinder weiterhin gehöffnet, so der Schulleiter. Eltern, die mit den Maßnahmen nicht einverstanden sind, haben die Möglichkeit ihr Kind selbst vom Unterricht für vorerst die kommende Woche freizustellen.