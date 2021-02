Im vogtländischen Treuen ist es zu mehreren Corona-Ausbrüchen in Kindereinrichtungen gekommen. In einer Pressemitteilung spricht die Stadt von einem "dynamischen Infektionsgeschehen" seit vergangener Woche Freitag. Innerhalb einer Woche wurden 13 Erzieherinnen, Erzieher und technisches Personal positiv auf das Virus getestet. Neun weitere Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt. Ob das Infektionsgeschehen durch eine Corona-Mutation so dynamisch stattfindet, ist noch unklar.

Kita Schreiersgrün besonders betroffen

Besonders betroffen ist die Kindertagesstätte in Schreiersgrün. Sie wurde bereits am Montag vollständig geschlossen. Seit Anfang der Woche entwickle sich in der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" in Treuen ein ähnliches Infektionsgeschehen, so Bürgermeisterin Andrea Jedzig. "Es ist so, dass wir hier jetzt noch drei Erzieher in der Einrichtung haben sowie technisches Personal und wenige Kinder betreuen", sagte sie. Die Eltern wurden über die Situation informiert und gebeten, sich Betreuungslösungen für den Fall einer Schließung der Einrichtung zu überlegen. Bisher wurden fünf Erzieherinnen, Erzieher und technisches Personal der "Villa Kunterbunt" positiv getestet. Einige Befunde stehen noch aus.

Wir appellieren ausdrücklich an die Eltern, die derzeit eine Notbetreuung in Anspruch nehmen, ihre Kinder nur in die Einrichtungen zu bringen, wenn dies wirklich unabdingbar ist. Stadt Treuen

Kita-Personal und Kinder positiv getestet