Ministerpräsident Kretschmer warb dafür, dass Bürgermeister und Ordnungsämter zuerst mit Supermarktleiterinnen und -leitern sprechen und auf deren Hygieneschutzkonzepte hinweisen sollten. Wenn das nicht fruchte, sei ein Bußgeld fällig. "Ja, man kann es eskalieren lassen und zur Not auch das Geschäft schließen", sagte Kretschmer. Aber: "Ich würde immer zuerst reden und an die Verantwortung appellieren. Wir sind ja kein Polizeistaat."

Der sächsische Dehoga-Präsident Axel Hüpkes fragte, warum man nicht stärker "unkoordiniertes Freizeitverhalten der Menschen" ins Visier nehme. Sein Vorschlag: "Schnelltests an den Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen - auch als Mahnung". Die Idee will Kretschmer in die nächsten politischen Runden in Sachsen und Berlin mitnehmen. Der CDU-Politiker würde möglichst viele Örtlichkeiten oder Aktivitäten, die öffnen oder wieder möglich sein sollen, an Schnelltests koppeln. "Wir arbeiten daran, das ist aber noch eine Frage von ein paar Wochen."