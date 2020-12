Mit einem Weihnachtsstollen im Gepäck hat Ministerpräsident Michael Kretschmer das Team des Gesundheitsamtes Plauen am Freitag überrascht. Statt eines gemütlichen Kaffeetrinkens gab es jedoch viele persönliche Gespräche, erzählt Teamleiterin Cynthia Siegel. "Ich fand die Idee super. So bemerken auch die Mitarbeiter, dass das, was sie jeden Tag machen - auch an Feiertagen und am Wochenende - wirklich anerkannt wird." Es sei auch ein super Gespräch zwischen Ministerpräsident mit den Mitarbeitenden gewesen, bei dem er auch für Fragen zur Verfügung gestanden habe.