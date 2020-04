Auch das Musikinstrumentenmuseum in Markneukirchen ist geschlossen. Bildrechte: dpa

Die einzigen Hilfen für die 42 Instrumentenbaubetriebe seien die aktuellen Kurzarbeit-Regelungen. "Wir haben große Probleme, aber ich sehe die versprochenen Lösungen nicht", erkärt Meinel. Rund 1.400 Arbeitsplätze hängen seinen Angaben zufolge an dieser regionalen Branche.



Nicht mitgezählt sind dabei die Jobs, die am Tourismus sowie im direkt mit dem Musikinstrumentenbau verwobenen Kultursektor.



Von einer Stornoquote von 100 Prozent spricht Vorstand Frank Bilz in Bezug auf das Netzwerk "Musicon Valley" in Markneukirchen. Seit mehr als zehn Jahren ist der Verein für die touristische Vermarktung des Musikwinkels verantwortlich. Alle geplanten Reisen von internationalen Orchestern, Vereinen und musikalisch Interessierten in den Musikwinkel seien bis in den Herbst 2020 abgesagt. Sonst zähle das Netzwerk pro Jahr über 10.000 Gäste in den Schauwerkstätten, bei den Instrumentenbauern und bei anderen regionalen Partnern.