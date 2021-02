Nachdem im Vogtlandkreis mehrere Fälle der britischen Coronavirus-Mutation aufgetreten sind, befürchtet der Landkreis eine deutliche Zunahme der Infektionszahlen. Das teilten Landrat Rolf Keil und Amtsarzt Andreas Lonitz am Mittwoch in Plauen mit. "Wir müssen leider damit rechnen, dass die Mutation die Fälle in die Höhe treiben könnte", so Lonitz.