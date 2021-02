Bernd Glass, Nachwuchs-Regionaltrainer im Bundesstützpunkt Klingenthal, blickt schon etwas neidisch auf das Weltcup-Treiben an diesem Wochenende in der Vogtland-Arena. Die Talenteschmiede für die potentiellen Weltcupteilnehmer von morgen wirkt dagegen wie ausgestorben. Seit dem 2. November herrscht aufgrund der Corona-Pandemie ein Trainingsverbot.

"Fakt ist, dass man die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen hinterfragen kann", sagt Glass. "Und es ist den Kindern dementsprechend auch schwer zu vermitteln, warum dürfen die Großen das tun, was wir nicht tun dürfen." Weder in den Loipen noch auf den Schanzen passiert etwas und das trotz bester Schneeverhältnisse. Über Telefon oder Videoanrufe hält der Trainer am Klingenthaler Bundesstützpunkt Kontakt zu seinen jungen Schützlingen.

Im Internat der "Eliteschule des Sports", die an den Bundesstützpunkt angegliedert ist, läuft der Betrieb derzeit ebenfalls auf Sparflamme, erzählt Leiter Andreas Hille. "Mit dem Start der Schule für die Abschlussklassen sind wir derzeit in einem Notbetrieb", sagt er. Normalerweise gebe es 28 Bewohner im Internat, momentan seien es nur fünf, die die Abiturklassen besuchen.

Langfristige Folgen des Trainings-Lockdowns schließt Hille nicht aus. Die Anfragen nach Plätzen für das nächste Schuljahr seien im Moment sehr verhalten. Eltern und Kinder würden sich die Frage stellen, ob es in dieser Situation etwas bringt, die Sache anzugehen. "Oder auch sich selbst einzuschätzen, schaffe ich das überhaupt, so eine Aufnahme an einer 'Eliteschule des Sports'", erzählt Hille. "Das macht uns schon Sorgen." Dazu komme, sagt Nachwuchtrainer Bernd Glass, dass auch die Talentsichtung in Schulen oder Kindergärten im vergangenen Jahr wegen Corona nahezu komplett ausgeblieben ist.