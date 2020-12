Normalerweise steht die Einrichtung nur in der Zeit von halb 6 abends bis halb 8 morgens zur Verfügung. Mit dem Lockdown und der kalten Jahreszeit hat die Stadt die Hausordnung angepasst. "Im Winter haben wir schon immer anders verfahren, wenn es nicht zumutbar war, dann durften die am gesamten Tag in der Unterkunft bleiben", so Kirsten. "Mit der Regelung werden wir das so handhaben, dass der Obdachlose nur noch zur Selbstversorgung das Haus verlassen soll."