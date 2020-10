Im Pflegeheim "Haus Ölbaum" in Markneukirchen sind drei weitere Pflegekräfte positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Geschäftsführer Christoph Uebel von der verantwortlichen Diakonie sagte MDR SACHSEN, damit befänden sich insgesamt 24 Mitarbeiter in Quarantäne. Zudem sei ein weiterer erkrankter Heimbewohner in einer Klinik gestorben. 35 Bewohner waren bisher positiv getestet worden, zwei von ihnen starben bereits in der letzten Woche.