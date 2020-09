Pandemie im Vogtland Corona-Hotspot Markneukirchen ringt um Normalität

Die Corona-Situation im Pflegeheim Markneukirchen bleibt weiter angespannt. 67 infizierte Personen registriert das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises aktuell in der Stadt, 50 davon sind Mitarbeiter beziehungsweise Bewohner des Pflegeheims. Eine Bewohnerin mit Vorerkrankungen verstarb an den Folgen von Covid-19. Das Gesundheitsamt will seine Tests in dem Heim auch in dieser Woche fortsetzten. Die Ergebnisse werden am Donnerstag erwartet.