Wegen der Corona-Pandemie wird es in Plauen in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Die Stadtverwaltung begründete die Absage am Dienstag mit den steigenden Infektionszahlen und den damit verbundenen hohen Auflagen, um den Markt durchzuführen. Der Weihnachtsmarkt sollte vom 24. November bis 22. Dezember ausgerichtet werden.