Corona-Hotspot Markneukirchen Quarantäne im Pflegeheim - Wie funktioniert das eigentlich?

In einem Pflegeheim in Markneukirchen im Vogtland sind fast 60 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Sie mussten sich alle in Quarantäne begeben. Wie geht das in einem Heim? MDR SACHSEN mit Fragen und Antworten.